شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على المعادي في بطولة منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى الفوز على المعادي بنتيجة 24-14، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
وأقيمت المباراة،على صالة نادي الجزيرة، وشهدت نجاح الفريق في مواصلة انتصاراته، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، وقدم عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مدينة نصر يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة الثانية ظهرًا على صالة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.
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