شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يصل إلى القاهرة اليوم لبدء مشواره مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، للانتظام في التدريبات الجماعية، تحت قيادة بيتسو موسيماني، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
يأتي حضور اللاعب للقاهرة بعدما قام بتوقيع عقود انضمامه إلى النادي، قبل أن يعود إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته هناك.
وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون إلى الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم.
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