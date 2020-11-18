شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.
يذكر أن «ديانج» غادر مواجهة مالي وناميبيا، التي جمعت الفريقين في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحلول الدقيقة 60 بداعي الإصابة
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