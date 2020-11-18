شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية النوعية» تتفوق في كرة السرعة ضمن منافسات الدوري الرياضي بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية على المركزين الأول والثاني في كرة السرعة، ضمن منافسات الدوري الرياضي للعام الجامعي2020/2021 بالجامعة، والتي مثلها الطالب محمود شهاب الدين بالمركز الاول والطالب ابراهيم فوزي المركز الثاني. وذلك تحت إشراف فاطمه سويد، مسؤول النشاط الرياضي للبنات برعاية الشباب بالكلية.

يذكر أن المنافسات تقام في كلية التربية الطفولة المبكرة،

وقام الدكتور عمرو الكشكي عميد الكلية بتكريم الطلاب الفائزين وتسليم شهادات تقدير لهم