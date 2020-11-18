شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يدفع بالصفقات الجديدة في وديتي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي، على الدفع ببعض الصفقات الجديدة في مواجهتي سيراميكا، وطلائع الجيش، الوديتين.
ويلتقي الإسماعيلي وديًا مع سيراميكا كليوباترا، السبت، ومع طلائع الجيش، الثلاثاء، استعدادًا لاستئناف مباريات البطولة العربية.
وضم الإسماعيلي عدد من الصفقات جديدة لصفوفه، أبرزهم إبراهيم عبدالقوي، وآري بابل، ورضوان شريفي، وأحمد مصطفي.
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