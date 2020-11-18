شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك الدوليين ينتظمون في التدريبات الخميس استعدادًا لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم لاعبو الزمالك الدوليون في التدريبات، الخميس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر، في دور الثمانية لكأس مصر.

وقرر مسؤولو منتخب مصر عزل جميع اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب وصولهم من توجو، للاطمئنان على عدم إصابة أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا.

وسيكتفي «باتشيكو»، المدير الفني، للزمالك، بأداء الدوليون بعض التدريبات الخفيفة لتفادي تعرض أياً منهم للإصابة، بعد المجهود الكبير، الذي بذلوه مع المنتخب في توجو.

وسيبدأ «باتشيكو» في رفع المعدلات التدريبية لهم بداية من مران الجمعة، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقررة، السبت، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر.