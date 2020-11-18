شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب التعاقد مع رأس حربة أفريقي لتعويض رحيل مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع مهاجم أفريقي متميز، بداية من الموسم الجديد، حال رحيل مصطفي محمد، للاحتراف الأوروبي، بعد تلقيه وعد من المستشار مرتضي منصور، رئيس النادي، بالموافقه على رحيله في حالة المساهمة مع زملائه بالفوز بدوري الأبطال الأفريقي.

وأرجأ المدير الفني مناقشة أي من الأسماء المطروحة، إلا بعد الانتهاء من مباريات البطولة الأفريقية، حتي تتضح الرؤية بشأن مصطفي محمد من ناحية، ومن ناحية أخرى للحصول على المزيد من الوقت، من أجل تلقي أكثر من سيرة قوية لعدد من اللاعبين المتميزين.