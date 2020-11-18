شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يغيب عن الزمالك أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عمر السعيد، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عن المشاركة أمام نادي مصر، السبت، في مباراة دور الثمانية لكأس مصر.
وتعرض «السعيد»، للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في تدريبات الزمالك الأخيرة.
وحدد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، برنامج تأهيلي خاص، ليؤديه اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، للتعافي من الإصابة.
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