شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الزمالك يهزمن الأهلي ويواصلن صدارة بطولة الجمهورية لليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 (أ) للناشئات على النادي الأهلي بنتيجة 41 – 37 وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس، بالملاعب المفتوحة بالنادي ضمن منافسات الدور الأول ببطولة الجمهورية.
بهذا الفوز واصل الفريق صدارة البطولة دون أي هزيمة أو تعادل.
وأشاد عامر حسن، المدير الفني للفريق، بجميع لاعبات الفريق لتميز أدائهن حيث كانت المباراة من جانب واحد وحققن الفوز بجدارة.
ومن المقرر أن يلاقي فريق ناشئات اليد نظيره الرواد بالجوله المقبله من الدور نفسه الخميس المقبل بملعب الفريق المنافس بالشرقية.
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