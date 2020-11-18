شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمرتضى منصور «الخميس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا «الخميس»، بمقر النادي وذلك على هامش اجتماعه مع جروبات ومديري الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقرر منصور الاجتماع مع جروبات صفحات الزمالك الخميس المقبل.. حيث يعقد رئيس النادي اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية في الرابعة عصر الخميس المقبل وذلك للتحفيز قبل نهائى دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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