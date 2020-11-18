شكرا لقرائتكم خبر عن «زد» يدخل في مفاوضات مع محمد صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادي «زد» في مفاوضات لضم محمد صبحي، حارس مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد.
ويرغب أسامة نبيه، المدير الفني لنادي«زد»، تدعيم مراكز الفريق، بعدد من الصفقات المتميزة، وخصوصاً في مركز حراسة المرمي.
وابدي صبحي، عدم ممانعته في الانتقال إلى اف سي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر «زد» يدخل في مفاوضات مع محمد صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.