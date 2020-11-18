شكرا لقرائتكم خبر عن «زد» يدخل في مفاوضات مع محمد صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادي «زد» في مفاوضات لضم محمد صبحي، حارس مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد.

ويرغب أسامة نبيه، المدير الفني لنادي«زد»، تدعيم مراكز الفريق، بعدد من الصفقات المتميزة، وخصوصاً في مركز حراسة المرمي.

وابدي صبحي، عدم ممانعته في الانتقال إلى اف سي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية.