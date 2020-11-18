شكرا لقرائتكم طارق مصطفى يكشف حقيقة خلافاته مع البدرى.. ويتحدث عن نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق مصطفي المدرب العام للمنتخب الوطني عن حقيقة الخلاف مع حسام البدرى المدير الفني للفراعنة، مؤكدا أن هذه الشائعات يتم ترديدها منذ توليه المهمة مع البدري وانها لا أساس لها من الصحة خاصة أن علاقته بالبدري جيدة.

وانتقد طارق مصطفي تصريحات خاصة، المسئولين عن سر تأخرة عن البعثة في السفر إلى توجو، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يذكرو أنه لديه ظروف خاصة دون تفصيل عن المباررات والأسباب .

وتطرق طارق مصطفي لمباراة توجو مؤكدا انها كانت صعبة للغاية نظرا لضيق الوقت بين المباراتين بالإضافة الى اننا نواجه فريق ليس امامه بديل سوي الفوز حتي يحافظ على فرصه في المنافسة على الصعود ولكن لاعبو المنتخب كانو عند حسن الظن خاصة انهم واجهو ظروف صعبة بالغيابات المفاجأة مثل إصابة محمد صلاح قبل المباراة الأولي ومن بعدها إصابة محمد حمدي واصابة النني ومحمد هانى وإيقاف عمرو السولية .

وتمنى طارق مصطفى ان تخرج مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دورى ابطال افريقيا على افضل ما يكون خاصة انهم يضمون افضل لاعبين وأيضا وصولو النهائي عن جدارة واستحقاق بعد تخطي فرق كبيرة في المغرب الوداد والرجاء.