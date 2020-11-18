شكرا لقرائتكم موسيمانى يقرر الدفع بصالح جمعة ومحمود وحيد فى مباراة أبو قير بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي على الإستعانة بأكثر من لاعب بديل في مباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها السبت المقبل برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر ويأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة ومحمود وحيد وذلك لرغبة الجهاز الفني إراحة الأساسيين وتجهيزهم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

، وشهدت الأيام الماضية إنضمام 9 لاعبين من الأهلي لأكثر من منتخب للمشاركة في الأجندة الدولية وهم عمرو السولية ومحمد هاني ومحمد مجدي قفشة ومحمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف مع المنتخب الأول بجانب على معلول مع منتخب تونس وآليو ديانج مع منتخب مالي وجيرالدو مع منتخب أنجولا.

من ناحية أخرى، طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلي المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره في الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت في العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندرى، بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلى على إعاته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه في التواجد مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد العام المقبل.

ويحسم الأهلى خلال الساعات المقبلة موقف أحمد ريان، سواء بعودته لصفوف الفريق أو تجديد إعارته لأحد الفريق التى طلبت ضمه، وعلى رأسها الإسماعيلى وسموحة والاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن يحسم الأهلى مصير هذه العروض قريباً، خاصة أن مسألة عودة المهاجم الشاب للقلعة الحمراء ما زالت محل نقاش بين الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى وبين لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.