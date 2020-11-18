شكرا لقرائتكم حلمى طولان: نفسي نادي الزمالك يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبي أن نفسي نادي الزمالك يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports، كنت أتمنى أن يتواجد أحمد فتحى فى المنتخب وعبد الله جمعة يستحق التواجد مع منتخب مصر ، ومشكلة مروان أن يصادفه سوء الحظ فى بعض المباريات ، مضيفا صالح جمعة يمتلك قدرات فنية عالية وأطالبه بالالتزام ، مصطفى محمد مهاجم مصر الاول لمدة 10 سنوات قادمة.

وواصل تصريحاته قائلا لو معايا فلوس هاشتري ساسي ومصطفى محمد والونش وطارق حامد و على معلول وحازم إمام ، مضيفا أغلى لاعب فى الدورى المصري يستحق 10 مليون جنية وفيه لاعبين تدفع فلوس عشان تلعب فى الاهلى والزمالك ، لأن الاهلى والزمالك هما من يصنعان المدربين

وأكد حلمى طولان , المدير الفنى لفريق إنبي، هناك مدربين حاليين "مبيعرفوش يقروا ويكتبوا".. ولكن هناك مدربين رائعين مثل أحمد سامة وأسامة نبيه، مضيفا أحمد سامي مدرب واعد وأسامة نبيه متميز جدا و إيهاب جلال لديه فكرة ورؤية تحترم.

وواصل طولان تصريحاته قائلا المدربين الاجانب الحل الوحيد لتدريب الاهلى والزمالك ولا يصلح مع القطبين سوي الأجنبي لتجنب الانتقادات مضيفا أداء الأهلى مع البدري كان أفضل من أداء الفريق مع فايلر

وتابع حلمى رحلت عن تدريب الزمالك بعدما وجهت الشكر لممدوح عباس وادارته والفريق كان يدار من الخارج ولم اشعر بطعم الفوز والتتويج بكأس مصر الذى غاب 6 سنوات عن الأبيض ، مضيفا كنت أتعرض للحرب فى الزمالك بشكل يومى وأقسم بالله ما خدت ولا مليم من تدريب الزمالك فى الفترة الأخيرة فى اخر ولاياتى ولم أحصل على راتب أو مكافات رغم الفوز بالكأس

واستكمل حسن شحاتة وايهاب جلال وأسامة نبيه بامكانهم تدريب الزمالك وشرف كبير لى أن أدرب الأهلى وأنتمى قلبا وقالبا للمكان اللى أدربه زى ما الجوهري درب الزمالك ، مضيفا فوز حرس الحدود على الزمالك 5-1 كانت مشاعري متضاربة جدا بين الفرح والحزن