شكرا لقرائتكم شوقى غريب: أتمنى خوض ودية المنتخب الأولمبى مع اليابان فى طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بمنحه الفرصة لمواجهة منتخب اليابان ودياً فى طوكيو خلال ديسمبر المقبل ، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نملك عرضاً لمواجهة منتخب اليابان فى طوكيو ديسمبر المقبل وأتمنى فقط منحى فرصة خمسة أيام للسفر للعب المباراة والعودة ، خاصة أن البقاء بدون وديات من نوفمبر الجارى وحتى مارس المقبل أمر صعب للغاية ، كما نملك عرضاً من منتخب الارجنتين للعب مباراة ودية بجانب مباراة ودية أخرى مع أحد منتخبات فرنسا أو ألمانيا أو أسبانيا المشاركين فى أولمبياد طوكيو".

وعن مباراة البرازيل قال شوقى غريب :" واجهت منتخب البرازيل فى وقت سابق وتعادلت وكان عندى ثقة فى نجوم المنتخب الاوليمبى رغم أن اللاعبين كانت لديهم رهبة من أسماء نجوم منتخب البرازيل فى بداية المباراة رغم أن مدرب البرازيل قال أن المنتخب المصرى مميز ويلعب بتكتيك مختلف ".

وتابع شوقى غريب :"بين الشوطين قولت للاعبين أنتم أبطال أفريقيا لاتخشوا أحداً وألعبوا بدون ضغوط أو خوف ، فقط اضغطوا على نجوم المنتخب البرازيلى ورفضت فتح المساحات فى ظل وجود غيابات كثيرة لدينا حتى لانظهر بشكل سيىء ".

وأكمل شوقى غريب :" لم أصاب بالخضة أو الرعب بعد هدف البرازيل فى أول اللقاء ، فمنذ هزيمتى بسبعة أمام منتخب الارجتنين أيقنت أنى لابد ألا أهتز وألعب بطريقة صحيحة وفى النهاية سأفوز ، كنت اتمنى أن تسكن كرة ناصر ماهر وعمار حمدى الشباك لانها لعبة جماعية فيها مهارة وتكتيك ولكن الحارس أنقذها"

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت أمس في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لبطولة اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

شهدت مباراة أمس تألقًا واضحًا لكل من ناصر ماهر وكريم العراقي وعمار حمدي، ونجح الثلاثي في فرض أسلوب لعبهم ومهاراتهم علي لاعبي المنتخب البرازيلي، ما جعل المنتخب الوطني الأولمبي هو الأفضل على مدار فترات المباراة.