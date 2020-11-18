شكرا لقرائتكم شوبير يطمئن جماهير القطبين على مصابي الأهلي والزمالك بعد الأجندة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير موقف المصابين فى الأهلي والزمالك عقب نهاية مباريات الاجندة الدولية استعداداً لنهائى دوري ابطال افريقيا ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" فى الزمالك هناك حالتين اصابة بكورونا ولكن الثنائى لن يغيب عن النهائى الافريقى ، محمد حسن أسبوع وينزل التدريب وهيبقى جاهز قبل مواجهة الاهلى بثلاثة أيام ، حازم إمام ممكن المسحة اللى عملها امبارح تطلع إيجايبة ومع ذلك سيكون أمامه خمسة أيام للعودة للتدريبات الجماعية للزمالك وبالتالى المشاركة فى النهائى بصورة طبيعية"

وتابع شوبير:" أوباما شارك فى التدريبات الجماعية وهو مكسب كبير للزمالك ، فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى جاهزين تماماً للمباراة بدون أى مشاكل".

ويضيف شوبير:"فى الأهلى البدرى قال أن أيمن أشرف معندوش حاجة على الاطلاق ولو فيه تمرين بكره هيتدرب ، على معلول كمل مباراة تونس ومعندوش مشاكل ، ديانج خلع قلوب الأهلاوية ورجع قال مفيش مشكلة أنا كويس وأنا سألت وتأكدت أن ديانج عنده كدمة سوف تتسبب فى غيابه يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير ويلحق بالنهائى الافريقى".

وأردف شوبير:" كريم نيدفيد يسير بصورة طيبة للغاية وفرص تسجيله فى القائمة الأولى للأهلى زادت بشدة".

وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.