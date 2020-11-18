شكرا لقرائتكم حسام البدرى يبحث مع الجبلاية خطة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه ناقش مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إقامة معسكر أو تجمع للاعبين المحليين مع إنطلاق الموسم الجديد وتلقى وعداً بالموافقة ،وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"حققنا فوز مهم على توجو فى ظروف صعبة بعد إصابة صلاح والننى بكورونا وإصابة محمد هانى وغياب عمرو السولية للإيقاف"

وتابع البدرى :" كنت أنوى الدفع بطارق حامد بجانب محمد الننى ولكن تلقيت مفاجأة صادمة بإيجابية مسحة كورونا للننى فقررت الدفع بحمدى فتحى وكان عند حسن الظن وحابب أشكره لانه ظهر بمستوى متميز رغم أنه لايشارك بإستمرار مع ناديه"

ويضيف المدير الفنى لمنتخب مصر :" لو دفعت بتشكيل مباراة توجو الاولى فى مباراة الامس كان سيكون خطأ كبير مثلما فعل منتخب توجو وأشرك نفس تشكيل المباراة الاولى ، اجتمعت مع اللاعبين وأبلغتهم بالخطة بعد الغذاء وطالبتهم بأدوار معينة وكانوا عن حسن الظن "

وأردف حسام البدرى :" ناقشت مسئولو اللجنة الخماسية بضرورة عمل معسكر مع إنطلاق الموسم الجديد أو تجمع خاص باللاعبين المحليين فى ظل صعوبة ضم المحترفين إلا فى أوقات الاجندة الدولية ، ووعدونى بدراسة الأمر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر فى مارس المقبل"

وأكمل :" واجهت صعوبات كثيرة طوال الفترة الماضية بعضها معلوم والاخر مجهول ولكنى وجدت دعم من اللجنة الخماسية ومن الوزير مؤخراً ، واللى جاى هيكون أفضل مع زوال الضغوط وعودة الجاهزية للاعبين"

ووصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.