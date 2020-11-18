شكرا لقرائتكم اعرف سر توقف أحمد زكي عن التشجيع الكروى وخلافه مع نجله بسبب الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أحمد زكيفى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1949 ولد النمر الأسود أحمد زكى، الذى لقبه الكثيرون بأمبراطور التمثيل، الذى عاش ومات وهو يمثل ويذوب فناً، استطاع أن يقنعنا بأنه الرئيس والبواب والوزير والتاجر والمصور والطالب والمدرس وتاجر المخدرات والضابط، وأنه طه حسين وعبد الناصر والسادات، هو الفنان الذى ظل يعمل ويبدع حتى آخر نفس فى حياته.
أحمد زكيوفى وقت سابق كشف الراحل أحمد زكى فى حوار تليفزيونى نادر ببرنامج "حق الجماهير"، مع الإعلامية الراحلة فريال صالح، عن انتمائه الكروى، وأيضاً تحدث عن سر توقفه عن تشجيع كرة القدم.
أحمد زكيوأكد أحمد زكى آنذاك أنه يشجع النادى الأهلى قائلا، "أنا كنت أهلاوى بحكم إنى ليا خال بحبه جدا كان أهلاوى، وابنى طلع زمالكاوى علشان جده زمالكاوى".
أحمد زكيوأضاف النمر الأسود، "لما شوفت ماتش كان بينا وبين تونس علشان كان نفسى مصر تصعد لكأس العالم، ولكن مدخلناش كأس العالم واتغلبنا فى تونس، وكنت لوحدى فى البيت وبتفرج على الماتش، وصرخت صرخة بعد ماجه فينا الجول، وقعت من طولى وكنت لوحدى وكان ممكن السر الإلهى يطلع ساعتها، وأضايقت جدا، وبعد الحادثة دى مبقتش بشجع لا الأهلى ولا الزمالك، ولكن لما بيكونوا الاتنين مجتمعين لمصر".
أحمد زكيواستكمل أحمد زكى فى حواره ذلك الوقت، "أنا بحب الأهلى وبحب الزمالك، وبحب كل الأندية، إنما عاوزين ندخل كأس العالم".
أحمد زكيوقدم أحمد زكى خلال مشواره الفنى العديد من الأفلام أشهرهم "النمر الأسود"، "ناصر 56"، "الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، "معالى الوزير"، و"الراقصة والطبال"، و"أرض الخوف"، و"البيه البواب"، وغيرهم من الأفلام.
أحمد زكي
كما رحل ابنه الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو أيضا ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفنى عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي .
أحمد زكي
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف سر توقف أحمد زكي عن التشجيع الكروى وخلافه مع نجله بسبب الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.