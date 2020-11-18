شكرا لقرائتكم خبر عن جون توت:شوماخر يتحسن ويتابع ابنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جون توت رئيس فريق فيراري السابق ورئيس فيا الحالي، متابعة صديقه الأسطورة الألماني مايكل شوماخر بطل الفورمولا1 السابق لابنه ميك(21 عاما) في الرياضة وقال:«حالته في تحسن وهو بالطبع يتابع مسيرة ابنه في الحلبة، ميك غالبا سيدخل منافسات الفورمولا 1 العام المقبل وسيكون ذلك تحدياً رائعاً، سنكون سعداء بدخول فرد آخر من آل شوماخر».

وامتنع توت عن سرد تفاصيل لحالة مايكل الصحية وقال:«هذا سؤال أتحفظ على الإجابة عليه مراعاة لخصوصية عائلته لكنني أراه مرتين في الشهر وجوابي دائماً، إنه يكافح. أشاهد معه التلفاز عندما أزوره». وكشف تقرير عن خضوع شوماخر الذي يعاني تبعات حادث التزلج لعملية جراحية لزرع خلايا بهدف إحياء الخلايا العصبية دون الكشف عن نتيجة العملية.

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