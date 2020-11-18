شكرا لقرائتكم خبر عن نظارات كلوب وحذاء فان دايك وقفازات أليسون في كبسولة الزمن حتى 2070 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

افتتح نادي ليفربول الإنجليزي بطل الدوري الممتاز رسمياً مجمع تمريناته الجديد في كيركبي بكلفة 50 مليون استرليني، الثلاثاء، واحتفل بوضع نظارات مدربه الألماني يورجن كلوب في كبسولة الزمن ودفنها حتى عام 2070 علاوة على زوج حذاء موقع من مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك وقفازات الحارس البرازيلي أليسون ورسالة مهداة لضحايا هيلزبرة 1989 وفيلم عن تاريخ المجمع القديم ميلوود ورسائل من كيني دالجليش واين راش أساطير النادي عن افتتاح مجمع «AXA» الجديد.

وخاض لاعبو المدرب كلوب أول مران لهم في المجمع الجديد قبل مواجهة المتصدر ليستر سيتي الأحد وعلق كلوب على المجمع:«إنه رائع وأي شخص يزوره سيشعر بذلك، فيه كل ما نحتاجه للحاضر والمستقبل».

يوجد في مجمع «AXA» باب يحمل اسم نجمه جيمس ميلنر تكريما لما قدمه للفريق بعد اقتراح على سبيل المزاح من زملائه للمهندسين، واستغرق بناء المجمع 722 يوماً ويجمع لأول مرة لاعبي الأكاديمية مع نجوم الفريق الأول رغم وجود مدخل وغرف ملابس وملاعب منفصلة لفريق دون الـ23.

يضم قسم الفريق الأول الذي يتمرن فيه صلاح ورفاقه 3 ملاعب بحجم الأنفيلد ومنطقة للحراس محمية من عيون العامة بأشجار وحواجز، كما توجد منطقة للعب كرة الشاطئ وساحة لكرة اليد وملاعب تنس وتنس الطاولة إذ يعتاد كلوب لعب تنس الطاولة مع كادره بعد التمرينات اليومية، ويضم المجمع أيضاً «غرفة ارتفاع» تتيح للاعبين التمرن في درجة حرارة 40 و90 في المئة رطوبة ومستويات منخفضة من الأوكسجين، وللكشافة غرفة اجتماع خاصة بهم ومكتب وسلم سري غالباً لدخول وخروج اللاعبين الجدد قبل إعلان صفقاتهم رسمياً علاوة على ملعب لسيدات ليفربول.

انتقاد تعيين كووت للفار

من ناحية أخرى انتقد مشجعو ليفربول تعيين الحكم دافيد كووت لغرفة الفار في مباراته المهمة أمام ليستر سيتي الأحد، وهذه أول مرة يتولى فيها الحكم كووت غرفة الفار لليفربول بعد انتقاد أدائه في مباراة تعادل الفريق مع ايفرتون 2-2 لأنه تغافل عن معاقبة حارس ايفرتون بيكفورد لعرقلته الخطيرة للمدافع فان دايك. وكتب مشجع:«هل هذه مزحة سمجة؟» وكرر مشجع عبارة مورينيو الشهيرة:«إذا تكلمت أقع في مشكلة كبيرة».وتولى كووت منصب الحكم الرابع في مباراة مانشستر سيتي وويستهام وقاد مباراة فوز تشيلسي على بيرنلي قبل أن يعود لغرفة الفار في هزيمة أرسنال على يد استون فيلا 3- صفر.