شكرا لقرائتكم خبر عن يناريس يفضل الجنسية الصينية على البريطانية ويغير اسمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

غير لاعب وسط أرسنال وبرينتفورد السابق الإنجليزي نيكو يناريس(27 عاما) إلى«لي كي» بعد حصوله على الجنسية الصينية ليصبح أول لاعب كرة قدم أجنبي يمثل منتخب الصين. وتخلى يناريس المولود لأم صينية عن جوازه البريطاني لأن الصين لا تسمح بالجنسية المزدوجة عندما لحق بنادي بكين جوان العام الماضي ولعب حتى الآن 5 مباريات مع التنين الأحمر وعلق:«بصراحة لا أعرف معنى اسمي، أعطوني إياه عندما انتقلت للصين ولم أعرف أن اسمي تغير رسمياً إلا عند وصولي البلاد، فوجئت لكنني سعيد وفخور لأن عندي اسماً صينياً. الجميع يقول لي أن«لي»اسم مميز وهو مشهور في الصين».

وتتحدث والدة «لي كي» اللغة الكانتونيسية وليس المندرينية التي يحاول ابنها تعلمها حاليا وشرح اللاعب سبب تخليه عن جواز يحلم الكثيرون بامتلاكه وقال:«كنت الأكثر هدوءا في اتخاذ القرار، أعتقد أن سبب توتر المحيطين بي لأنه لم يترك قبلي لاعب جوازه ليصبح صينيا. أنا أردت اللعب للصين بملء إرادتي».

يتمتع لي كي بشهرة واسعة في الصين ويصف الناس باللطفاء والودودين عندما يطلبون صورة أو توقيعاً ويلعب أمام 60 ألف متفرج بعدما كان مغموراً في برينتفورد بالدرجة الأولى بعد انتقاله من أرسنال، كما بدأ مشواره مع المنتخب بفوز على الفلبين 2- صفر في 7 يونيو من العام الماضي. ويحب لي كي التجول بالسكوتر في أرجاء العاصمة بكين ويقول:«إنها مدينة كبيرة جدا، ترى فيها بنايات جديدة وكأنك في عام 2024 وتعبر مسافة قصيرة وترى بنايات قديمة تجسد التاريخ». مهد «لي كي» لتجنيس لاعبين آخرين منهم البرازيليان ألن وإيركسن وواعد إيفرتون السابق تياز براوننج الذي تحول اسمه لـ«جيان جوانجتاي» كما يدرب المنتخب لاعب ايفرتون السابق «لي تي» الذي خلف الإيطالي ليبي العام الماضي. وعن تطور الكرة الصينية قال لي كي:«أعتقد أن في الصين مواهب تستحق اللعب في أوروبا، كما يفعل«وو لي» في إسبانيول حالياً. نحتل المركز الثاني في المجموعة حاليا لذا نحتاج للفوز بما تبقى من المباريات كي نتأهل لمونديال 2022». ويعتقد لي أن الصين بحاجة لمواصلة تطوير أكاديميات الكرة وأضاف خريج أكاديمية أرسنال:«أعتقد فعلا أن المستقبل سيكون رائعا إذا ما واصلت الأكاديميات عملها الحالي لأن الصين تعدادها كبير وهناك الكثير من المواهب الصغيرة التي تحتاج لاكتشاف».