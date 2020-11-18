رسالة من تشامبرلين إلى صلاح بعد نقل مقر تدريب ليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، رسالة إلى زميله في الفريق محمد صلاح بعد نقل "الريدز" تدريباته إلى المقر الجديد "AXA".

وكان ليفربول ودّع مقره القديم خلال الأسبوع الحالي في ميلوود بعد أن قضى بطل الدوري الإنجليزي تدريباته قرابة (70 عامًا).

الصفحة الرسمية لليفربول نشرت فيديو لتشامبرلين يشرح من خلاله مميزات المقرر الجديد خاصة أن إدارة النادي الإنجليزي لجأت لأحدث التقنيات.

وخلال تواجد تشامبرلين في غرفة الملابس، قال النجم الإنجليزي في رسالة لصلاح :" لدى محمد صلاح مقاعد مدرسية، بمعرفتي به لن يكون سعيدًا بهذا الأمر، ولكن عليه التأقلم على الوضع الجديد".

رسالة أخرى توجه بها تشامبرلين إلى صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني بعدما توجه إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، قائلاً :"ربما نرى محمد صلاح وساديو ماني هنا قبل التدريبات بأربع ساعات".

وأضاف :"يوجد هنا شاشة سينما ضخمة، هذا جذاب للغاية،لكن مجددًا بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 سيكون سببًا في عدم تجمعنا هنا".

وواصل :"لذا في هذه الغرفة نحتاج إلى الانتشار وذلك يحتاج لشاشة كبيرة وسماعات مكبرة، والمدرب معه الميكريفون يخبرنا كيف سنفوز في المباريات القادمة".

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية في مصر حيث كان من المفترض أن يشارك رفقة منتخب بلاده أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا، إلا أن إصابته بفيروس كورونا منعته عن المشاركة.

صلاح أصبح مهددًا عن المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام ليستر سيتي والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة التاسعة من بريميرليج، حيث يأتي السبب في ذلك انتظار نتيجة العينة التي سيقوم بها خلال الساعات المقبلة.

وكانت تقارير صحفية بريطانية ذكرت أن صلاح إذا جاءت نتيجة العينة سلبية سيتجه إلى إنجلترا غدًا الخميس لكن ستكون الشكوك حول مدى إمكانية لحاقه بمواجهة ليستر بسبب البروتوكول الصحي في إنجلترا.

ويعتبر صلاح أحد هدافين ليفربول والدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 8 أهداف حيث يتساوى "مو" مع الثنائي كولفرت لوين مهاجم إيفرتون، وهيونج سون مين نجم توتنهام هوتسبير.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في الترتيب الثالث برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام ونقطة عن ليستر سيتي.