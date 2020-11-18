استقبال رسمي.. وصول بعثة منتخب مصر قادمة من توجو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة بعد مواجهة منتخب توجو في إطار تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

وكان المنتخب المصري واجه نظيره التوجولي أمس الثلاثاء حيث استطاع "الفراعنة" تحقيق انتصارًا مهمًا خارج الديار بالفوز بنتيجة (3-1).

وحرص وزير الشاب والرياضة أشرف صبحي على التواجد في المطار لاستقبال بعثة المنتخب بعد النجاح في الفوز على توجو.

وسيدخل المنتخب المصري في حجر صحي بعد الخضوع لفحوصات كورونا للتتأكد من سلامة البعثة خاصة بعد إصابة متوسط ميدان المنتخب محمد النني.

ويمتلك المنتخب المصري رصيده بعد أربع مباريات (8 نقاط) ليكون في صدارة المجموعة السابعة متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر.

ويأتي ترتيب المجموعة السابعة كالتالي بعد خوض أربع مباريات: مصر (8 نقاط) - جزر القمر (8 نقاط) - كينيا (3 نقاط) - توجو (نقطة).

ومن المقرر ن يستأنف المنتخب المصري مبارياته بالتصفيات في مارس من العام المقبل بمواجهة منتخب كينيا على ملعب الأخير.