نهائي الأهلي والزمالك يزداد إثارة.. مَن يشارك في كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ازدادت قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا إثارة بعد تأكيد إقامة كأس العالم للأندية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة المسابقة من 1 إلى 11 فبراير 2021 بقطر.

وكان مقررا إقامة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، ولكن تأجلت البطولة لتقام في فبراير 2021، في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا، في الوقت الذي تُختتم فيه منافسات المسابقات القارية قبل نهاية يناير المقبل.

وتترقب جماهير الكرة المصرية نهائي القرن في دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث سيجمع بين فريقين من نفس الدولة للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2021 مشاركة أحد ناديي الأهلي أو الزمالك، حيث يتأهل بطل دوري أبطال إفريقيا إلى مونديال الأندية.

وسبق للأهلي المشاركة في مونديال الأندية خمس مرات أعوام 2005، 2006، 2008، 2012 و2013، وكانت أبرز إنجازاته في البطولة العالمية بنسخة 2006 حين حصد الميدالية البرونزية بعد فوزه بالمركز الثالث.

وكان الزمالك قريبا من المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2001 كأول فريق مصري ينال هذا الشرف بصفته بطل أبطال الكؤوس عام 2000، لكن لسوء حظ الفريق الأبيض تم إلغاء تلك النسخة من البطولة.

وحجز بايرن ميونيخ الألماني مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعدما تُوج الفريق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020 بإسقاط باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 في المباراة النهائية بلشبونة.

ويخوض بايرن فعاليات مونديال الأندية بداية من الدور قبل النهائي طبقا للوائح البطولة التي تجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية اللعب في الدور الأول والدور ربع النهائي.

ويعتبر بايرن، بطل نسخة 2013، ثاني المتأهلين لمونديال الأندية، حيث لحق بفريق الدحيل حامل لقب الدوري القطري لموسم 2019/2020.

وضمن الدحيل المشاركة رسميا في كأس العالم للأندية كممثل للبلد المضيف بعد إقصاء السد القطري من دوري أبطال آسيا، لأن لوائح "فيفا" تنص على عدم مشاركة فريقين ينتميان لاتحاد وطني واحد في هذه البطولة.

وكان نادي برسيبوليس الإيراني حسم تأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا عن فرق الغرب الآسيوي، بينما لم تقم مباريات مجموعات فرق الشرق حتى الآن.

وننتظر معرفة ممثل آسيا في مونديال الأندية يوم 19 ديسمبر المقبل، حين تقام المباراة النهائية للمسابقة، وستقام مباريات مجموعات الشرق الآسيوي في قطر خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

كما يتبقى معرفة كل من بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية) حيث يقام النهائي في 22 ديسمبر 2020، وبطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) في النهائي الذي يقام في يناير 2021، بالإضافة إلى بطل أوقيانوسيا (أستراليا).

يُذكر أن قطر استضافت النسخة الماضية من البطولة في ديسمبر 2019 بمشاركة سبعة أندية، وتُوج ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح بلقبها.