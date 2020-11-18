رياضة | فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد أنور مدير شئون اللاعبين في نادي السكة الحديد حقيقة دخولهم في مفاوضات رسمية مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وفتح عصام الحضري الباب خلال الفترة الماضية أمام عودته إلى الملاعب من جديد على الرغم من بلوغه سن الـ47 عامًا.

وقال وليد أنور في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر:"تواصلت مع عصام الحضري وعرضنا عليه فكرة الانتقال لفريق السكة الحديد، حيث نعمل على بناء فريق قوي للتأهل إلى الدوري الممتاز".

وأضاف:"نحلم بالتعاقد مع عصام الحضري حيث سيكون إضافة قوية للفريق كما يتمنى وائل خليفة مدرب حراس المرمى في الفريق حسم الصفقة قريبًا".

واختتم وليد أنور تصريحاته قائلاً:"الحضري طلب من إدارة السكة الحديد الانتظار لحين حسم موقفه مع فريق زد وفي حال عدم انضمامت له فإنه قد ينضم إلينا".