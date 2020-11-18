شكرا لقرائتكم الأهلى يشترط الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو الأهلى، شرطا لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بالحصول على 10 ملايين جنيه بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.

وأبلغ مسئولو الأهلى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة الشيخ، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والذى أكد عدم حاجته للاعب، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء وخرجت فكرة مبادلته بفاروق، قبل أن يتم التراجع عن فكرة المبادلة بقرار من موسيماني.

من ناحية أخرى، طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلى المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره فى الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت فى العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندرى بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلى على إعارته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه فى التواجد مع المنتخب الأولمبى فى الاولمبياد العام المقبل.