شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف مفاوضاته مع صن داونز لضم جاستن سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت إدارة النادى الأهلى متمسكة بضم الأورجويانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي، رغم رفض ناديه التفريط فى خدماته على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأن القيد فى جنوب افريقيا مغلق حالياً وبالتالى فى حالة التفريط فى اللاعب للأهلى فلن يقوم صن داونز بتعويضه قبل الانتقالات المقبلة.

ويواصل الأهلى جهوده لضم سيرينو فى ظل القناعة التامة بقدرات اللاعب لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى الذى سبق له تدريب سيرينو فى صن داونز لفترة طويلة قبل تولّى موسيمانى مهمة تدريب الأهلى أول أكتوبر الماضي، وفتح الأهلى خطوط اتصال مُكثفة مع إدارة صن داونز لحسم الصفقة واستغل علاقة موسيمانى القوية بإدارة صن داونز باعتباره مدرباً سابقاً للفريق الجنوب أفريقى لمدة 8 سنوات، لكن إدارة صن داونز مازالت تتحفظ على فكرة الاستغناء عن اللاعب الأورجويانى.

ويربط الأهلى بين مفاوضات سيرينو والنجاح فى تسويق السنغالى اليو بادجى خاصة بعد ضم المغربى بدر بانون، والذى سيكون قيده على حساب الأنجولى جيرالدو والذى لم يتم تسويقه أيضاً حتى هذه اللحظة، وبالتالى فى حالة ضم سيرينو أو أى لاعب أجنبى أخر سيتطلب الأمر تسويق بادجى من خلال إعارته لأحد الأندية المصرية.