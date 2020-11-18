شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الاستسلام لفشل مفاوضات ضم سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت إدارة النادى الأهلى متمسكة بضم الأوروجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي، رغم رفض ناديه التفريط في خدماته على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن القيد في جنوب أفريقيا مغلق حالياً وبالتالى فى حالة التفريط في اللاعب للأهلي فلن يقوم صن داونز بتعويضه قبل الانتقالات المقبلة.

ويواصل الأهلي جهوده لضم سيرينو فى ظل القناعة التامة بقدرات اللاعب لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى الذى سبق له تدريب سيرينو فى صن داونز لفترة طويلة، قبل تولّى موسيمانى مهمة تدريب الأهلى أول أكتوبر الماضي، وفتح الأهلي خطوط اتصال مُكثفة مع إدارة صن داونز لحسم الصفقة واستغل علاقة موسيمانى القوية بإدارة صن داونز باعتباره مدرباً سابقاً للفريق الجنوب أفريقى لمدة 8 سنوات، لكن إدارة صن داونز ما زالت تتحفظ على فكرة الاستغناء عن اللاعب الأورجويانى.

ويربط الأهلي بين مفاوضات سيرينو والنجاح في تسويق السنغالي أليو بادجي خاصة بعد ضم المغربي بدر بانون، والذي سيكون قيده على حساب الأنجولي جيرالدو والذي لم يتم تسويقه أيضاً حتى هذه اللحظة، وبالتالى فى حالة ضم سيرينو أو أي لاعب أجنبي آخر سيتطلب الأمر تسويق بادجي من خلال إعارته لأحد الأندية المصرية.