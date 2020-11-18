وزير الشباب يستقبل بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة بعد عودتها من توجو (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية في رحلة استغرقت ٦ ساعات . كان منتخب مصر قد فاز امس على منتخب توجو بنتيجة 3 / ١ احرزهما محمد مجدي افشه ومحمد الشريف ومحمود حسن تريزيجيه ،في اللقاء الذي اقيم باستاد دي كيجيه بتوجو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقي 2022 التي تستضيفها الكاميرون. ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني وكينيا ثالثا برصيد 3 نقاط وتوجو في المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة. بعثة المنتخب المنتخب الوطني الوزير والبدري منتخب مصر 5 الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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