شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة بعد الفوز علي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي علي استقبال بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عقب وصولها من توجو بعد الفوز علي منتخب توجو بنتيجة 3 /1 .

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الي مطار القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة و المنتخبات الوطنية في رحلة استغرقت ٦ ساعات .

كان منتخب مصر قد فاز امس علي منتخب توجو بنتيجة 3 / ١ احرزهما محمد مجدي افشه و محمد الشريف ومحمود حسن تريزيجيه ،في اللقاء الذي اقيم باستاد دي كيجيه بتوجو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقي 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني وكينيا ثالثا برصيد 3 نقاط و توجو في المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة .