شكرا لقرائتكم المغربى بدر بانون يصل القاهرة اليوم للانضمام لتدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل الدولى المغربى بدر بانون مدافع الأهلى الجديد للقاهرة اليوم، الأربعاء، بعد التعاقد مع الأهلى لمدة أربعة مواسم وخضع اللاعب لمسحة طبية للكشف عن كورونا أمس الأول الاثنين، كإجراء احترازى قبل وصوله القاهرة اليوم لبدء تجربته مع القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات الماضية تنسيق بين المدافع الدولى المغربى وبين إدارة الأهلى بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية لاطمئنان على اللاعب وضمان سلامته لذا خضع لمسحة قبل وصوله القاهرة اليوم.

وكان مُقرر أن يصل المدافع المغربى القاهرة الأحد الماضى لكن تأجلت عودته بسبب ظروف الطيران، وكذلك حتى يطمئن اللاعب على زوجته التى أُصيبت بفيروس كورونا قبل أيام واتفق اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء على الحضور للقاهرة اليوم.

وتنازل بدر بانون عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى نادى الرجاء من أجل إتمام صفقة انتقاله للأهلى مؤخراً، بعدما شهدت المفاوضات بعد العراقيل فى اللحظات الأخيرة بين الأهلى والنادى المغربى، فضلاً عن تلقى الرجاء عروضاً مُغرية للغاية من أندية خليجية وتحديداً من الدورى الإماراتى والقطرى حاولت إقناع النادى المغربى بالتراجع عن بيع اللاعب للأهلى وشراءه بمقابل مالى يفوق ما عرضه الأهلى بثلاثة أضعاف، لكن مسئولى القلعة الحمراء حسموا الأمر مُبكراً وأتموا إجراءات ضم اللاعب، بعدما سبق وحصلوا على توقيعه وموافقة رسمية من النادى المغربى بيع اللاعب مقابل مليونى دولار قام الأهلى بتحويلها سريعاً للرجاء لقطع الطريق على أى إغراءات خارجية، قبل أن يُعلن الأهلى الأربعاء الماضى ضم اللاعب رسمياً لمدة 4 مواسم.

وقال مصدر فى الأهلى، إن بدر بانون وافق على التنازل على 300 ألف دولار_أى ما يقرب من 5 ملايين جنيه_ يستحق صرفها من الرجاء من أجل إتمام الصفقة، موضحاً أن اللاعب كان جاداً وحاسماً فى مسألة اختيار عرض الأهلى رغم الإغراءات الأخرى التى تلقاها من الخليج.

من جانبه، أعرب بدر بانون عن سعادته بالانضمام إلى نادى القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء. وقال بانون أن الانضمام للأهلى شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره فى كل مكان، والمساهمة فى زيادة حصيلة النادى من البطولات المحلية والقارية.

وأضاف بانون أن المفاوضات مع الأهلى لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال 72 ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادى، قائلا "تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، وتحدث معى عن رغبة الأهلى فى ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادى القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالى وانتهى الأمر سريعًا، فى ظل تقارب وجهات النظر وتلاقى الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة فى المفاوضات".