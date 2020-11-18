إسبانيا تهزم ألمانيا بسداسية تاريخية وفيران توريس يتألق

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تلقت ألمانيا أسوأ هزيمة لها منذ ما يقرب من تسعين عاما، بعد أن تغلبت إسبانيا عليها بستة أهداف نظيفة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وسجل فيران توريس، جناح مانشستر سيتي، أول ثلاثية له في مسيرته، في المباراة التي ضمنت تأهل إسبانيا إلى نصف النهائي.
وافتتح مهاجم تشلسي السابق ألفارو موراتا التسجيل لإسبانيا، قبل أن يعزز توريس النتيجة بهدف آخر.
وسجل رودري الهدف الثالث بضربة رأسية، قبل أن يعود توريس ليزور الشباك مجددا، رافعا عدد الأهداف إلى أربعة، ثم يسدد مرة أخرى معلنا عن الهدف الخامس.
واختتم ميكل أويارزابال مسلسل الأهداف ليهز الشباك مرة سادسة.
وسيطرت إسبانيا على المباراة منذ البداية، بنسبة استحواذ بلغت 70 في المئة و23 تسديدة، لكن توريس البالغ من العمر 20 عاما هو الذي سرق الأنظار.
وأثارت حركته السريعة والذكية ورؤيته للمرمى، إعجابا في الأسابيع الأولى من الموسم.
وفشل الألمان في تسجيل تسديدة واحدة على المرمى، وكان سيرج غنابري أقرب ما يكون من التسجيل عندما ارتدت تسديدة من 22 ياردة من العارضة في اللحظات الأخيرة.
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