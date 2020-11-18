تصفيات كأس الأمم الأفريقية: تأهل تونس وفوز مصر والمغرب والسودان

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جاءت نتائج المنتخبات العربية إيجابية في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون في يناير/كانون الثاني 2022.

فقد نجح المنتخب التونسي في التأهل إلى النهائيات بعد تعادله خارج أرضه أمام تنزانيا بهدف لكل فريق.

وتقدمت تونس عن طريق سيف الدين الخاوي، في الدقيقة 11، فيما أدرك أصحاب الأرض التعادل بعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عن طريق فيصل سالوم.

ورفع التعادل رصيد تونس إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق 4 نقاط عن غينيا الإستوائية.

وتجمد رصيد تنزانيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

"هدف قاتل"

وسجل المنتخب السوداني هدفا في اللحظات الأخيرة ليتفوق على ضيفه الغاني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب الهلال بأم درمان، التحامات بدنية، فقد حصل الفريقان على بطاقتين صفراوين لكل منهما، في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف.

وخاضت غانا اللقاء من دون قائدها المصاب أندريه أيو، الذي سجل هدفي "البلاك ستارز" في الفوز بهدفين نظيفين على المنافس عينه يوم الخميس، بالإضافة إلى إيقاف الحارس الأساسي ريتشارد أوفوري.

ومع ذلك، تسبب أداء منتخب غانا في مشاكل للدفاع السوداني، فيما تصدى فاتوا داودا لبعض الكرات الحاسمة في الطرف الآخر.

ومع نفاد الوقت، بدا "البلاك ستارز" سعداء باللعب من أجل التعادل، لكن السودان لم يستسلم أبدا وسجل في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي.

فقد حول رمضان عجب عرضية من اليمين لاقاها محمد عبد الرحمن برأسية قوية، لم تمنح داودا أي فرصة.

وتعني هذه النتيجة أن غانا ستبقى متعادلة بتسع نقاط مع جنوب إفريقيا، ورفع السودان رصيده إلى ست نقاط مستمرا في البحث عن مكان في النهائيات.

"المغرب يقترب"

وبقي المغرب دون هزيمة في المجموعة الخامسة بفوزه 2-0 على جمهورية إفريقيا الوسطى، في مباراة أقيمت في مدينة دوالا الكاميرونية لعدم وجود ملعب مناسب في بانغي.

وسجل حكيم زياش لاعب تشلسي قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما سدد كرة حرة من الجهة اليمنى.

ثم تحول زياش إلى صانع الهدف الثاني الذي سجّل في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما مرر الكرة ليوسف النصيري ليضعها في الشباك الفارغة، بعد هجمة مرتدة سريعة من قبل "أسود الأطلس".

ويتصدر المغرب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتاج فقط إلى التعادل من آخر مباراتين للتأهل للنهائيات.

أما المركز الآخر فمفتوح على مصراعيه لكل من موريتانيا برصيد خمس نقاط، بعد خسارة الأحد 3-1 في بوروندي، التي تملك أربع نقاط، وتبقى جمهورية إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط.

فوز آخر

أما مصر فتقدمت على جزر القمر بفارق الأهداف في المجموعة السابعة، بعد فوزها 3-1 على توغو.

وجاء الهدف الأول للفراعنة ضد سير اللعب في الدقيقة 18، بفضل لمسة رائعة من محمد مجدي الذي خطف الكرة وسددها من على مشارف منطقة الجزاء، لتسكن يسار الشباك التوغولية.

وجاء الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة على صافرة البداية، عندما تلقى محمد شريف كرة مرتدة من ضربة رأس سيئة لمدافع توغو جين داكونام، واضعا الكرة في المرمى.

وتم حسم اللقاء فعليا في الدقيقة 52، عندما ارتدت ركلة حرة على طول دفاع توغو، وتلقى تريزيغيه الكرة مسجلا الهدف الثالث لمصر.

وجاء عزاء توغو في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة ركنية لم يتم إبعادها بشكل صحيح، مما سمح لإيلوم نيا-فيدجي بتسديد الكرة في الشباك.

وهذه النتيجة تعني أن كلا من مصر وجزر القمر يملكان ثماني نقاط ويبدو أنهما الأكثر احتمالا للوصول إلى النهائيات.