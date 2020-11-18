شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تغزو الإيجيبشن ليج بـ 11 لاعبا فى 8 أندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الميركاتو الجارى هجوماً من لاعبى شمال أفريقيا وبالتحديد من تونس على الدورى المصرى، بحثاً عن التألق والشهرة الكروية مع كبار الأندية المصرية، وحتى الآن بات الإيجيبشن ليج يضم 11 لاعباً تونسياً بشكل رسمى، توزعوا بين 8 أندية، وكان المقاولون العرب صاحب النصيب الأكبر بضم ثلاث لاعبين دفعة واحدة بعد التعاقد مع وسيم النغموشى وهيثم الجوينى، حيث ساعد بند اعتبار لاعب من شمال لاعباً مصرياً على تواجد الكثير من لاعبى شمال أفريقيا فى مصر.

وبدأ ظهور لاعبى تونس في الدوري المصري منذ عام 2006، عندنا انضم يامن بن ذكري للزمالك، وكذلك علي العابدي مع الفريق الأبيض، كما خاض أنيس بوجلبان، تجربة مميزة مع الأهلي، وترك بصمته مع الشياطين الحمر خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ولعب مع الفريق 60 مباراة.

لاعب يغرى آخر ونجاح يعقبه نجاح، حفز الكثير من لاعبى الشمال للقدوم إلى الدورى المصرى بحثاً عن المجد الكروى، خاصة فى الأهلى والزمالك، ورغم توقف استقدام لاعبين من شمال أفريقيا لفترة لعدم انتظام المسابقة المحلية، كان على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، بمثابة الباب الجديد الذى تم فتحه أمام لاعبى الشمال مرة أخرى، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر واستحواذه على المركز الأساسى فى الفريق رغم تتابع المدربين.

خريطة اللاعبين التوانسة فى مصر جاءت كالتالى:

سيف الدين الجزيرى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى.

على معلول.

فرجانى ساسى، وحمزة المثلوثى.

رفيق كابو.

أيمن الطرابلسي.

فخر الدين بن يوسف.

أيوب بن مشارق.

عمر العيونى.