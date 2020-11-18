الفيفا يكشف الستار أخيرًا عن موعد كأس العالم للأندية في قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، فإن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية، كما كان مقررًا في وقت سابق، في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتم تأجيل البطولة أكثر من مرة في ظل عدم انتهاء كافة الاتحادات القارية من منافساتها للأندية.

كما أكد فيفا الاتحاد الدولي للعبة أن جميع المسابقات القارية للأندية ستنتهي في يناير القادم على أقصى تقدير، وهو ما دفعه لتحديد الموعد النهائي للبطولة رغم جائحة كورونا.

وكان من المعتاد إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة أبطال القارات إلى جانب بطل الدوري في البلد المضيف في ديسمبر من كل عام، لكن تأجيل المسابقات بفعل الجائحة ألقى بظلاله على الموعد.

وسيكون بطل دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ الألماني أبرز المشاركين في البطولة المقرر إقامتها في فبراير القادم.

وستشهد البطولة القادمة مشاركة أحد الثنائي المصري الأهلي أو الزمالك، اللذان سيلتقيان في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

يذكر أن ليفربول الإنجليزي تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، بعد الفوز بصعوبة على فلامنجو البرازيلي في النهائي بهدف نظيف سجله روبرتو فيرمينو، في مباراة امتدت 120 دقيقة.