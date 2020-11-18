رياضة | بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مصر أن يفوز على نظيره توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتي ستقام في الكاميرون رفقة كل من منتخب توجو وجزر القمر وكينيا.

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد منتخب مصر إلى 8 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بينما يقف رصيد توجو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر عقب مباراة توجو:

1-مصر 8 نقاط

2- جزر القمر 8 نقاط

3- كينيا 3 نقاط

4- توجو نقطة وحيدة