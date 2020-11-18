رياضة | حسني عبدربه: وجود طارق حامد في منتخب مصر أمر ضروري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسني عبدربه: وجود طارق حامد في منتخب مصر أمر ضروري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي، على أهمية وجود طارق حامد في صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم.

وأشار عبدربه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن وجود طارق حامد في منتخب مصر شيء ضروري.

وتابع، "طارق حامد وجوده مهم لأي مدرب، فهو لاعب يمكنك أن تبني عليه طريقة لِعب، ولابد أن يتم تثبيته في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، ولا يجب تغييره لأي سبب، ويلعب بجواره محمد النني أو عمرو السولية".

واستكمل، "وجود الخبرات أمر مهم للغاية في قائمة المنتخب الوطني، خاصةً في المباريات التي تُقام خارج مصر".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فاز على توجو بثلاثية مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.