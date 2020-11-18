رياضة | مدافع المنتخب الأولمبي: مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز شرف لي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع المنتخب الأولمبي: مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز شرف لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة جلال لاعب المنتخب الأولمبي أن رحيلي عن نادي إنبي بيد وكيل أعمالي وإدارة النادي وأي لاعب يتمنى أن يلعب في الأهلي ولا يوجد أي شئ رسمي إلى هذا التوقيت.

وأضاف أسامة في تصريحات خاصة في برنامج اللعيب على قناة mbc أنه شرف لي مفاوضات نادي الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الأيام الماضية ولازال الموضوع لم ينتهي مشدداً على أن رحيله عن نادي إنبي لن يكون الإ بموافقة إدارة النادي .

وتابع أن المنتخب الأولمبي أظهر بشكل جيد في مباراة اليوم أمام البرازيل ، مشيراً إلى أنه سيكون لنا وضع كبير في أولمبياد طوكيو ونسعى لتحقيق مركز لرفع إسم مصر في الأولمبياد.