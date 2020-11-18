رياضة | تعرف على موعد مباريات كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباريات كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر موعد بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2021.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة نسخة كأس العالم للأندية المقبلة في العاصمة القطرية ‎الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير العام القادم.

ومن المقرر أن يشارك نادي بايرن ميونيخ الألماني فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة فى قطر بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك الفائز من الأهلي أمام الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ببطولة كأس العالم المقبلة كممثل قارة أفريقيا بينما لم يحدد بطل بطل آسيا وأمريكا الجنوبية.