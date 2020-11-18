شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري : عاقبت لاعب أسوان بعد وقوفه على الكرة في لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد كشري نجم الأهلي السابق،نع عاقب محمد جابر لاعب أسوان بعد وقوفه على الكرة، خلال لقاء الزمالك، الذي حسمه أبناء الجنوب، بهدف نظيف.

و أضاف أحمد كشري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» إنه قام بخصم 5 آلاف جنيه على لاعب اسوان، بعد وقوفه على الكرة، خاصة وانه يواجه فريقاً كبيراً، وعليه أن يحترم المنافس.

كما أكد أحمد كشري، إن هناك بعض التصريحات التي نسبت له عقب الفوز على الزمالك، ولكنها لم تكن صحيحة، لاسيما وأنه يعرف قيمة الزمالك جيداً.

كما تحدث عن عمله مع اسوان، قائلاً :«قائد الفريق هيثم الفيل، تعرض لكورونا في اكثر وقت كنت احتاجه بالدوري، اسوان طبق كل الاجراءات الاحترازية، لعدم الاصابة بكورونا ولكن هناك لاعبين تعرضوا للاصابة، كنت أعلم ازمات فريقي الفنية وتعاملت معها جيدا». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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