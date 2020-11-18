شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: منتخب مصر لم يتأثر بغياب محمد صلاح و محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد كشري، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر لم يتأثر بغياب محمد صلاح ومحمد النني خلال مواجهة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم افريقيا.

و أضاف أحمد كشري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» :«المنتخب قدم مباراة جيدة أمام توجو واهدر عدة فرص، بالطبع لا غنى عن صلاح وكذلك النني الذي يقدم أفضل مواسمه مع أرسنال، ولكن لابد أن يتواجد فيه عمرو السولية سواء بجانب النني أو طارق حامد، ومنتخب مصر يحتاج مصطفي محمد لأنه يمتلك حاسة التهديف بشكل منتظم».

وتابع :«أحمد حسن كوكا لاعب مميز جداً، ولكنه سلبي مع المنتخب عكس ما يقدمه مع فريقه، ولابد من منح فرصة لحسام حسن مهاجم سموحة، لأنه يمتلك قدرات ومميزات كثيرة».

وأتم :«كوكا لم يمتلك الجرأة على المرمى، ونفس الحال لمروان محسن، لكن مصطفى محمد جرئ أكثر ولا غنى عنه في المنتخب».