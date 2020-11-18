شكرا لقرائتكم 11 لاعبا تونسيا يزينون الدورى المصرى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الميركاتو الجارى هجوماً من لاعبى شمال أفريقيا وبالتحديد من تونس على الدورى المصرى، بحثاً عن التألق والشهرة الكروية مع كبار الأندية المصرية، وحتى الآن بات الإيجيبشن ليج يضم 11 لاعباً تونسياً بشكل رسمى، توزعوا بين 8 أندية، وكان المقاولون العرب صاحب النصيب الأكبر بضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة بعد التعاقد مع وسيم النغموشى وهيثم الجوينى، حيث ساعد بند اعتبار لاعباً من شمال لاعباً مصرياً على تواجد الكثير من لاعبى شمال أفريقيا فى مصر.

بدأ ظهور لاعبو تونس فى الدورى المصرى منذ عام 2006، عندنا انضم يامن بن زكرى للزمالك، وكذلك على العابدى مع الفريق الأبيض، كما خاض أنيس بوجلبان، تجربة مميزة مع الأهلي، وترك بصمته مع الشياطين الحمر خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ولعب مع الفريق 60 مباراة.

لاعب يغرى أخر ونجاح يعقبه نجاح، حفز الكثير من لاعبى الشمال للقدوم إلى الدورى المصرى بحثاً عن المجد الكروى، خاصة فى الأهلى والزمالك، ورغم توقف استقدام لاعبين من شمال أفريقيا لفترة لعدم انتظام المسابقة المحلية، كان على معلولظهير أيسر النادى الأهلى بمثابة الباب الجديد الذى تم فتحه أمام لاعبى الشمال مرة أخرى، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر واستحواذه على المركز الأساسى فى الفريق رغم تتابع المدربين.

خريطة اللاعبين التوانسة فى مصر جاءت كالتالى:



ـ المقاولون

سيف الدين الجزيرى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى

ـ الأهلى

على معلول

ـ الزمالك

فرجانى ساسى، وحمزة المثلوثى

ـ سموحة

رفيق كابو

ـ الإنتاج الحربي

أيمن الطرابلسي

ـ الإسماعيلي

فخر الدين بن يوسف

ـ حرس الحدود

أيوب بن مشارق

ـ بيراميدز

عمر العيونى