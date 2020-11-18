شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يعرب عن سعادته بأول مباراة دولية وتأهل مالى لكان 2022.. ويؤكد: أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أليو ديانج، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مالى، عن سعادته بالمشاركة الدولية الأولى له مع منتخب بلاده، وأيضا التأهل لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التى تقام فى الكاميرون 2022، مشيرا إلى أنه بخير بعد الإصابة التى لحقت به خلال أحداث مباراة مالى وناميبيا، التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، التى فاز بها منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف.



ديانج مع زملائه فى المنتخب

ونشر ديانج، عبر حسابه على انستجرام، صورا له برفقة زملائه فى المنتخب، مشيدا بهم، قائلا: "سعيد جدًا بأول مباراة لى مع منتخب مالى الأول، وسعيد بالتأهل أيضًا.. الحمد الله، أحسنتم يا رفاق"، مضيفا: "أنا بخير أيضًا، شكرًا لكم ولا داعى للقلق".

وخرج آليو ديانج فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعدما شعر ببعض الآلام، عقب ظهوره بشكل مميز خلال اللقاء، وصناعته للهدف الأول لمنتخب مالى فى شباك ناميبيا.



ديانج مع منتخب مالى

بهذا الفوز، وصل منتخب مالى، إلى النقطة العاشرة فى صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، بينما يحتل منتخب ناميبيا المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط.





وينتظر النادى الأهلى مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى، ويخشى على اصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره أبوقير للأسمدة، يوم الحادى والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس مصر، فيما يلاقى أيضا نظيره الزمالك، يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.