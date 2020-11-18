عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 6 أرقام مميزة تلخص السقوط الكارثي لألمانيا ضد إسبانيا

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

تعرض منتخب ألمانيا لخسارة مذلة بسداسية دون رد أمام مضيفه الإسباني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.



الفوز رفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، ليصعد إلى الدور نصف النهائي، فيما توقف رصيد ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة، لتكتفي بالبقاء ضمن دوري المستوى الأولى "A" في البطولة الأوروبية.

وتسببت النتيجة في إلحاق أرقام كارثية بمنتخب ألمانيا، وعلى العكس أرقام إيجابية بنظيره الإسباني.

أرقام كارثية

تعد هذه هي الخسارة الأسوأ لمنتخب ألمانيا على مستوى المباريات الرسمية التنافسية، حيث لم يسبق أن خسر "المانشافت" بتلك النتيجة سوى أمام النمسا عام 1931 في مباراة ودية.

كذلك فإن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها المنتخب الألماني 6 أهداف في مباراة واحدة، منذ خسارته 3-6 أمام فرنسا في كأس العالم 1958.

مانويل نوير، حارس وقائد منتخب ألمانيا، استقبل 6 أهداف في مباراة واحدة، لأول مرة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، والتي بدأها صاحب الـ34 عاما في عام 2004.

جدير بالذكر أن فيران توريس، صاحب الـ20 عاما، أصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف "هاتريك" لمنتخب إسبانيا ضد ألمانيا، وثامن لاعب عموما يحقق هذا الرقم في مباراة رسمية ضد "المانشافت".

كذلك فإن توريس هو ثالث لاعب يسجل هاتريك في شباك ألمانيا منذ بداية الألفية الحالية، بعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو (2000)، والإنجليزي مايكل أوين (2001).

من جانبه أصبح منتخب إسبانيا الأول في تاريخ كرة القدم الذي ينجح في تسجيل 6 أهداف ضد كل من ألمانيا والأرجنتين، بعد فوزه على "التانجو" وديا بسداسية مقابل هدف في مارس/آذار 2018.