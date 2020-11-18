شكرا لقرائتكم بعثة منتخب مصر تخضع لمسحة كورونا في مطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى والادارى والطبى وجميع المرافقين، لمسحة فى مطار القاهرة فور الوصول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، عقب مواجهة توجو أمس فى الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وشدد الجهاز الطبى للمنتخب على اللاعبين بضرورة عدم مخالطة أسرهم قبل ظهور نتيجة المسحة للتأكد من سلامة اللاعبين.

كما يصل مع بعثة منتخب مصر على متن الطائرة الخاصة محمد الننى لاعب المنتخب وارسنال الانجليزى المصاب بفيروس كورونا وتم اتخاذ جميع الاجراءات الطبية والوقائية الخاصة به والمتمثلة فى تخصيص مكان له بالطائرة بعيدا عن جميع أعضاء المنتخب والبعثة إلى جانب ارتدائه الزى الطبى العازل والمخصص لمرضى كورونا والذى تم استقدامه من مصر عن طريق الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد ابو العلا،الى جانب اصطحاب دكتور خاص بمستشفيات العزل الطبى لكورونا مع بعثة المنتخب لمتابعة حالة اللاعبين.

فى سياق متصل،أرسل نادى استون فيلا الانجليزى طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه قامت بنقله من لومى عاصمة توجو إلى انجلترا مباشرة،للحاق بمباريات فريقه فى الدورى الانجليزى حفاظا على اللاعب من طول الرحلة فى حالة سفره مع المنتخب وهى الذهاب للقاهرة لمدة 6 ساعات ثم السفر من انجلترا للقاهرة فى رحلة اخرى وهو ما رآه مسؤولو النادى الانجليزى به نوع من الاجهاد على اللاعب وفضلوا إرسال طائرة خاصة تقله من توجو لانجلترا مباشرة.