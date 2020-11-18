شكرا لقرائتكم الاتحاد يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم سوبر بعد فشل ضم بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسارع نادى الاتحاد السكندرى الزمن لتدعيم قائمته بالتعاقد مع مهاجم سوبر بعد ما فشل ضم السنغالى اليو بادجى مهاجم الأهلى على سبيل الإعارة، حيث استقر الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع فى الوقت الذى لم يتوصل فيه النادى لاتفاق مع أى لاعب لضمه حتى الآن.

ودخل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهية إعارته مع الجونة حسابات النادى مرة أخرى فى الوقت الحالى من أجل ضمه.

قرر السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى العودة إلى القارة العجوز والبحث عن ناد جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

ومن جانبه، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، أن الجهاز الفنى استقر بنسبة 99% على لاعبى الفريق ضمن القائمة الأولى وسيتم أرسلها إلى محمد مصيلحى رئيس النادى قبل الإعلان عنها وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولى من نور السيد وأسامة العزب وأيمن غباشى، ومن الوارد خلو القائمة من عدد آخر من اللاعبين.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.