شكرا لقرائتكم سموحة يواجه اليوم أبو قير للأسمدة استعدادا للموسم الجديد في ثالث الوديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق سموحه في ثالث مواجهاته الودية اليوم أمام أبو قير للأسمدة، استعدادا لانطلاق الدورى المقرر له فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل ضمن اللقاءات التى يخوضها أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى من أجل تجربة اللاعبين الجدد ومدى انخراطهم مع القدامى بالإضافة لتحديد التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مبارياته فى الموسم المقبل .

وهاجم أحمد سامى، لاعبى فريقه، داخل غرف خلع الملابس، عقب نهاية مباراتهم أمام الرجاء بالتعادل فى ثانى المواجهات الودية المتفق عليها ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، وذلك لتقصيرهم فى تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم داخل المستطيل الأخضر.

وحمل المدير الفنى بعض اللاعبين مسئولية الظهور بمستوى سئ لتقصيرهم فى حق أنفسهم، داخل المستطيل الأخضر.

وتعاقد سموحة مع 7 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبى وادى دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.