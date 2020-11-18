شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه أبوقير للأسمدة فى ثالث مبارياته الودية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق سموحة ثالث مواجهاته الودية اليوم أمام أبو قير للأسمدة اليوم استعدادا لانطلاق الدورى المقرر له في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، ضمن اللقاءات التي يخوضها أحمد سامى المدير الفني للفريق السكندرى من أجل تجربة اللاعبين الجدد ومدى انخراطهم مع القدامى بالإضافة لتحديد التشكيل الأمثل الذى سيخوض به مبارياته في الموسم المقبل.

وهاجم أحمد سامى لاعبي فريقه داخل غرف خلع الملابس، عقب نهاية مباراتهم أمام الرجاء بالتعادل فى ثانى المواجهات الودية المتفق عليها ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، وذلك لتقصيرهم فى تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم داخل المستطيل الأخضر.

وحمل المدير الفنى بعض اللاعبين مسئولية الظهور بمستوى سئ لتقصيرهم في حق أنفسهم، داخل المستطيل الأخضر.

وتعاقد سموحة مع 6 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.