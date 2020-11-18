شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة كوكا والشناوى وفتحى داخل طائرة العودة لمصر بعد الفوز على توجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الفرحة والسعادة، ظهرت على لاعبى المنتخب المصرى الأول لكرة القدم، بعد الفوز على توجو بثلاثية، وتصدر قمة المجوعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية فى الكاميرون 2022، حيث نشر أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب، مقطع فيديو قصير عبر ستورى حسابه على انستجرام، مع الشناوى وحمدى فتحى، من داخل الطائرة، أثناء عودتهم إلى القاهرة.

ويخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى والإدارى والطبى وجميع المرافقين، لمسحة فى مطار القاهرة فور الوصول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، عقب مواجهة توجو أمس فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وشدد الجهاز الطبى للمنتخب على اللاعبين بضرورة عدم مخالطة أسرهم قبل ظهور نتيجة المسحة للتأكد من سلامة اللاعبين.

كما يصل مع بعثة منتخب مصر على متن الطائرة الخاصة محمد النني لاعب المنتخب وأرسنال الإنجليزي المصاب بفيروس كورونا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة به والمتمثلة فى تخصيص مكان له بالطائرة بعيدا عن جميع أعضاء المنتخب والبعثة إلى جانب ارتدائه الزي الطبي العازل والمخصص لمرضى كورونا، والذي تم استقدامه من مصر عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، إلى جانب اصطحاب دكتور خاص بمستشفيات العزل الطبي لكورونا مع بعثة المنتخب لمتابعة حالة اللاعبين.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه"، فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.