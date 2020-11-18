شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة للاعبى المنتخب فى مطار القاهرة للكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى والإدارى والطبى وجميع المرافقين، لمسحة فى مطار القاهرة فور الوصول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، عقب مواجهة توجو أمس فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وشدد الجهاز الطبى للمنتخب على اللاعبين بضرورة عدم مخالطة أسرهم قبل ظهور نتيجة المسحة للتأكد من سلامة اللاعبين.

كما يصل مع بعثة منتخب مصر على متن الطائرة الخاصة محمد النني لاعب المنتخب وأرسنال الإنجليزي المصاب بفيروس كورونا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة به والمتمثلة فى تخصيص مكان له بالطائرة بعيدا عن جميع أعضاء المنتخب والبعثة إلى جانب ارتدائه الزي الطبي العازل والمخصص لمرضى كورونا، والذي تم استقدامه من مصر عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، إلى جانب اصطحاب دكتور خاص بمستشفيات العزل الطبي لكورونا مع بعثة المنتخب لمتابعة حالة اللاعبين.

في سياق متصل، أرسل نادى أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه قامت بنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي حفاظا على اللاعب من طول الرحلة في حالة سفره مع المنتخب وهي الذهاب للقاهرة لمدة 6 ساعات ثم السفر من إنجلترا للقاهرة في رحلة أخرى، وهو ما رآه مسئولو النادي الإنجليزي به نوع من الإجهاد على اللاعب، وفضلوا إرسال طائرة خاصة تقله من توجو لإنجلترا مباشرة.